Валюты / SSTK
SSTK: Shutterstock Inc
22.01 USD 0.05 (0.23%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SSTK за сегодня изменился на -0.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.63, а максимальная — 22.11.
Следите за динамикой Shutterstock Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
21.63 22.11
Годовой диапазон
14.35 38.80
- Предыдущее закрытие
- 22.06
- Open
- 22.05
- Bid
- 22.01
- Ask
- 22.31
- Low
- 21.63
- High
- 22.11
- Объем
- 267
- Дневное изменение
- -0.23%
- Месячное изменение
- 7.21%
- 6-месячное изменение
- 19.95%
- Годовое изменение
- -37.74%
