SSTK: Shutterstock Inc
21.85 USD 0.31 (1.44%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SSTKの今日の為替レートは、1.44%変化しました。日中、通貨は1あたり21.64の安値と22.22の高値で取引されました。
Shutterstock Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
21.64 22.22
1年のレンジ
14.35 38.80
- 以前の終値
- 21.54
- 始値
- 21.81
- 買値
- 21.85
- 買値
- 22.15
- 安値
- 21.64
- 高値
- 22.22
- 出来高
- 436
- 1日の変化
- 1.44%
- 1ヶ月の変化
- 6.43%
- 6ヶ月の変化
- 19.07%
- 1年の変化
- -38.19%
