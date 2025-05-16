货币 / SSTK
SSTK: Shutterstock Inc
21.91 USD 0.10 (0.45%)
版块: 通讯服务 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SSTK汇率已更改-0.45%。当日，交易品种以低点21.87和高点22.11进行交易。
关注Shutterstock Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SSTK新闻
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- UK’s CMA launches investigation into Getty Images/Shutterstock deal
- Twenty Companies, In My Opinion, Facing Existential AI Disruption Risk
- Getty Images shares drop as Q2 earnings miss estimates
- International Markets and Shutterstock (SSTK): A Deep Dive for Investors
- Shutterstock stock rating maintained by Citizens JMP despite earnings beat
- Shutterstock Q2 Revenue Up 21 Percent
- Shutterstock (SSTK) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- Shutterstock shares soar 7% on record revenue and earnings beat
- Shutterstock earnings beat by $0.63, revenue topped estimates
- Cramer Recommends This 'Really, Really Good' Energy Stock - Getty Images Holdings (NYSE:GETY), Energy Transfer (NYSE:ET)
- Shutterstock (SSTK) Surges 9.3%: Is This an Indication of Further Gains?
- Rare Stock Picks In June 2025 - From 26 Discerning Analysts
- Shutterstock Unveils Bold New Brand Identity as the Universal Ingredient to Help Business Leaders Fuel Great Work
- Shutterstock: The Getty Images Merger Is An Excellent Arbitrage Opportunity (NYSE:SSTK)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 15
- Factbox-Meta’s Scale AI stake buyout spotlights other major deals amid regulatory risks
- Shutterstock and Getty stocks rise after merger approval
- Shutterstock Shares Jump As Shareholders Approve Merger With Getty Images - Shutterstock (NYSE:SSTK), Getty Images Holdings (NYSE:GETY)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 1
- What Henry Ford’s Farm Tractor and AI Have in Common
- The Great AI Divide: Position Yourself for a Seismic Power Shift
- AGI Is Splitting the Market — Are You on the Right Side?
日范围
21.87 22.11
年范围
14.35 38.80
- 前一天收盘价
- 22.01
- 开盘价
- 21.92
- 卖价
- 21.91
- 买价
- 22.21
- 最低价
- 21.87
- 最高价
- 22.11
- 交易量
- 63
- 日变化
- -0.45%
- 月变化
- 6.72%
- 6个月变化
- 19.40%
- 年变化
- -38.02%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值