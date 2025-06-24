CotaçõesSeções
PEO: Adams Natural Resources Fund Inc

21.53 USD 0.20 (0.92%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do PEO para hoje mudou para -0.92%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 21.50 e o mais alto foi 21.76.

Veja a dinâmica do par de moedas Adams Natural Resources Fund Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Faixa diária
21.50 21.76
Faixa anual
18.35 24.79
Fechamento anterior
21.73
Open
21.69
Bid
21.53
Ask
21.83
Low
21.50
High
21.76
Volume
150
Mudança diária
-0.92%
Mudança mensal
-1.87%
Mudança de 6 meses
-6.06%
Mudança anual
-7.08%
