PEO: Adams Natural Resources Fund Inc
21.53 USD 0.20 (0.92%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PEO para hoje mudou para -0.92%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 21.50 e o mais alto foi 21.76.
Veja a dinâmica do par de moedas Adams Natural Resources Fund Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
21.50 21.76
Faixa anual
18.35 24.79
- Fechamento anterior
- 21.73
- Open
- 21.69
- Bid
- 21.53
- Ask
- 21.83
- Low
- 21.50
- High
- 21.76
- Volume
- 150
- Mudança diária
- -0.92%
- Mudança mensal
- -1.87%
- Mudança de 6 meses
- -6.06%
- Mudança anual
- -7.08%
21 setembro, domingo