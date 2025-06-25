CotizacionesSecciones
PEO
PEO: Adams Natural Resources Fund Inc

21.53 USD 0.20 (0.92%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de PEO de hoy ha cambiado un -0.92%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 21.50, mientras que el máximo ha alcanzado 21.76.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Adams Natural Resources Fund Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
21.50 21.76
Rango anual
18.35 24.79
Cierres anteriores
21.73
Open
21.69
Bid
21.53
Ask
21.83
Low
21.50
High
21.76
Volumen
150
Cambio diario
-0.92%
Cambio mensual
-1.87%
Cambio a 6 meses
-6.06%
Cambio anual
-7.08%
