PEO: Adams Natural Resources Fund Inc

21.53 USD 0.20 (0.92%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

PEO fiyatı bugün -0.92% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 21.50 ve Yüksek fiyatı olarak 21.76 aralığında işlem gördü.

Adams Natural Resources Fund Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
21.50 21.76
Yıllık aralık
18.35 24.79
Önceki kapanış
21.73
Açılış
21.69
Satış
21.53
Alış
21.83
Düşük
21.50
Yüksek
21.76
Hacim
150
Günlük değişim
-0.92%
Aylık değişim
-1.87%
6 aylık değişim
-6.06%
Yıllık değişim
-7.08%
21 Eylül, Pazar