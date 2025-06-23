クォートセクション
通貨 / PEO
PEO: Adams Natural Resources Fund Inc

21.53 USD 0.20 (0.92%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

PEOの今日の為替レートは、-0.92%変化しました。日中、通貨は1あたり21.50の安値と21.76の高値で取引されました。

Adams Natural Resources Fund Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

1日のレンジ
21.50 21.76
1年のレンジ
18.35 24.79
以前の終値
21.73
始値
21.69
買値
21.53
買値
21.83
安値
21.50
高値
21.76
出来高
150
1日の変化
-0.92%
1ヶ月の変化
-1.87%
6ヶ月の変化
-6.06%
1年の変化
-7.08%
