PEO: Adams Natural Resources Fund Inc
21.53 USD 0.20 (0.92%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PEO hat sich für heute um -0.92% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.50 bis zu einem Hoch von 21.76 gehandelt.
Verfolgen Sie die Adams Natural Resources Fund Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
21.50 21.76
Jahresspanne
18.35 24.79
- Vorheriger Schlusskurs
- 21.73
- Eröffnung
- 21.69
- Bid
- 21.53
- Ask
- 21.83
- Tief
- 21.50
- Hoch
- 21.76
- Volumen
- 150
- Tagesänderung
- -0.92%
- Monatsänderung
- -1.87%
- 6-Monatsänderung
- -6.06%
- Jahresänderung
- -7.08%
21 September, Sonntag