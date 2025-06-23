QuotazioniSezioni
PEO: Adams Natural Resources Fund Inc

21.53 USD 0.20 (0.92%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PEO ha avuto una variazione del -0.92% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.50 e ad un massimo di 21.76.

Segui le dinamiche di Adams Natural Resources Fund Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
21.50 21.76
Intervallo Annuale
18.35 24.79
Chiusura Precedente
21.73
Apertura
21.69
Bid
21.53
Ask
21.83
Minimo
21.50
Massimo
21.76
Volume
150
Variazione giornaliera
-0.92%
Variazione Mensile
-1.87%
Variazione Semestrale
-6.06%
Variazione Annuale
-7.08%
