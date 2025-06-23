Valute / PEO
PEO: Adams Natural Resources Fund Inc
21.53 USD 0.20 (0.92%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PEO ha avuto una variazione del -0.92% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.50 e ad un massimo di 21.76.
Segui le dinamiche di Adams Natural Resources Fund Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
21.50 21.76
Intervallo Annuale
18.35 24.79
- Chiusura Precedente
- 21.73
- Apertura
- 21.69
- Bid
- 21.53
- Ask
- 21.83
- Minimo
- 21.50
- Massimo
- 21.76
- Volume
- 150
- Variazione giornaliera
- -0.92%
- Variazione Mensile
- -1.87%
- Variazione Semestrale
- -6.06%
- Variazione Annuale
- -7.08%
21 settembre, domenica