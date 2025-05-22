Moedas / PACB
PACB: Pacific Biosciences of California Inc
1.28 USD 0.05 (4.07%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PACB para hoje mudou para 4.07%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.26 e o mais alto foi 1.32.
Veja a dinâmica do par de moedas Pacific Biosciences of California Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
1.26 1.32
Faixa anual
0.85 2.71
- Fechamento anterior
- 1.23
- Open
- 1.26
- Bid
- 1.28
- Ask
- 1.58
- Low
- 1.26
- High
- 1.32
- Volume
- 2.005 K
- Mudança diária
- 4.07%
- Mudança mensal
- -1.54%
- Mudança de 6 meses
- 6.67%
- Mudança anual
- -24.26%
