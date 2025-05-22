Valute / PACB
PACB: Pacific Biosciences of California Inc
1.27 USD 0.01 (0.78%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PACB ha avuto una variazione del -0.78% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.26 e ad un massimo di 1.34.
Segui le dinamiche di Pacific Biosciences of California Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
PACB News
Intervallo Giornaliero
1.26 1.34
Intervallo Annuale
0.85 2.71
- Chiusura Precedente
- 1.28
- Apertura
- 1.27
- Bid
- 1.27
- Ask
- 1.57
- Minimo
- 1.26
- Massimo
- 1.34
- Volume
- 6.063 K
- Variazione giornaliera
- -0.78%
- Variazione Mensile
- -2.31%
- Variazione Semestrale
- 5.83%
- Variazione Annuale
- -24.85%
21 settembre, domenica