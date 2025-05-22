QuotazioniSezioni
PACB
PACB: Pacific Biosciences of California Inc

1.27 USD 0.01 (0.78%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PACB ha avuto una variazione del -0.78% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.26 e ad un massimo di 1.34.

Segui le dinamiche di Pacific Biosciences of California Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
1.26 1.34
Intervallo Annuale
0.85 2.71
Chiusura Precedente
1.28
Apertura
1.27
Bid
1.27
Ask
1.57
Minimo
1.26
Massimo
1.34
Volume
6.063 K
Variazione giornaliera
-0.78%
Variazione Mensile
-2.31%
Variazione Semestrale
5.83%
Variazione Annuale
-24.85%
