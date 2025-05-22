Валюты / PACB
PACB: Pacific Biosciences of California Inc
1.23 USD 0.03 (2.50%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PACB за сегодня изменился на 2.50%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.17, а максимальная — 1.26.
Следите за динамикой Pacific Biosciences of California Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
1.17 1.26
Годовой диапазон
0.85 2.71
- Предыдущее закрытие
- 1.20
- Open
- 1.20
- Bid
- 1.23
- Ask
- 1.53
- Low
- 1.17
- High
- 1.26
- Объем
- 4.560 K
- Дневное изменение
- 2.50%
- Месячное изменение
- -5.38%
- 6-месячное изменение
- 2.50%
- Годовое изменение
- -27.22%
