通貨 / PACB
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
PACB: Pacific Biosciences of California Inc
1.28 USD 0.05 (4.07%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PACBの今日の為替レートは、4.07%変化しました。日中、通貨は1あたり1.26の安値と1.32の高値で取引されました。
Pacific Biosciences of California Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PACB News
- Why Pacific Biosciences of California (PACB) Dipped More Than Broader Market Today
- Pacific Biosciences at Morgan Stanley Conference: Strategic Growth Amidst Challenges
- PACB Partners With EpiCypher to Advance Epigenomics Using Fiber-Seq
- PacBio and EpiCypher partner on chromatin analysis technology
- Cathie Wood’s ARK buys Robinhood, CRISPR, sells Genius Sports stock
- Cathie Wood’s ARK ETF bolsters biotech, trims defense stock
- Pacific Biosciences of California, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:PACB)
- Pacific Biosciences of California, Inc. (PACB) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- PacBio Stock Up on Q2 Earnings & Revenue Beat Estimates, Margin Rises
- Pacific Biosciences stock price target raised by Bernstein to $1.70 on clinical uptake
- Earnings call transcript: Pacific Biosciences Q2 2025 beats revenue expectations, stock surges
- PACB Sales Up 11%
- Pacific Biosciences (PACB) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Pacific Biosciences of California (PACB) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Tandem Diabetes Care, Inc. (TNDM) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Stay Ahead of the Game With Pacific Biosciences (PACB) Q2 Earnings: Wall Street's Insights on Key Metrics
- Pacific Biosciences of California (PACB) Suffers a Larger Drop Than the General Market: Key Insights
- QIAGEN launches long-read sequencing panels for complex genomic regions
- Pacific Biosciences of California (PACB) Stock Sinks As Market Gains: What You Should Know
- Pacific Biosciences at Goldman Sachs: Sequencing Innovation and Growth
- Target ALS Chooses PacBio HiFi Sequencing to Advance ALS Research with Largest Global Genomic Study to Date
- Pacific Biosciences of California: Sell Before Potential Reverse Split
- PacBio to Present at Upcoming Investor Conferences
- PACB stock touches 52-week low at $0.94 amid market challenges
1日のレンジ
1.26 1.32
1年のレンジ
0.85 2.71
- 以前の終値
- 1.23
- 始値
- 1.26
- 買値
- 1.28
- 買値
- 1.58
- 安値
- 1.26
- 高値
- 1.32
- 出来高
- 3.426 K
- 1日の変化
- 4.07%
- 1ヶ月の変化
- -1.54%
- 6ヶ月の変化
- 6.67%
- 1年の変化
- -24.26%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K