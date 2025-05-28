Devises / PACB
PACB: Pacific Biosciences of California Inc
1.27 USD 0.01 (0.78%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de PACB a changé de -0.78% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.26 et à un maximum de 1.34.
Suivez la dynamique Pacific Biosciences of California Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
PACB Nouvelles
- Why Pacific Biosciences of California (PACB) Dipped More Than Broader Market Today
- Pacific Biosciences à la conférence Morgan Stanley : Croissance stratégique face aux défis
- Pacific Biosciences at Morgan Stanley Conference: Strategic Growth Amidst Challenges
- PACB Partners With EpiCypher to Advance Epigenomics Using Fiber-Seq
- PacBio and EpiCypher partner on chromatin analysis technology
- Cathie Wood’s ARK buys Robinhood, CRISPR, sells Genius Sports stock
- Cathie Wood’s ARK ETF bolsters biotech, trims defense stock
- Pacific Biosciences of California, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:PACB)
- Pacific Biosciences of California, Inc. (PACB) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- PacBio Stock Up on Q2 Earnings & Revenue Beat Estimates, Margin Rises
- Pacific Biosciences stock price target raised by Bernstein to $1.70 on clinical uptake
- Earnings call transcript: Pacific Biosciences Q2 2025 beats revenue expectations, stock surges
- PACB Sales Up 11%
- Pacific Biosciences (PACB) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Pacific Biosciences of California (PACB) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Stay Ahead of the Game With Pacific Biosciences (PACB) Q2 Earnings: Wall Street's Insights on Key Metrics
- Pacific Biosciences of California (PACB) Suffers a Larger Drop Than the General Market: Key Insights
- QIAGEN launches long-read sequencing panels for complex genomic regions
- Pacific Biosciences of California (PACB) Stock Sinks As Market Gains: What You Should Know
- Pacific Biosciences at Goldman Sachs: Sequencing Innovation and Growth
- Target ALS Chooses PacBio HiFi Sequencing to Advance ALS Research with Largest Global Genomic Study to Date
- Pacific Biosciences of California: Sell Before Potential Reverse Split
- PacBio to Present at Upcoming Investor Conferences
Range quotidien
1.26 1.34
Range Annuel
0.85 2.71
- Clôture Précédente
- 1.28
- Ouverture
- 1.27
- Bid
- 1.27
- Ask
- 1.57
- Plus Bas
- 1.26
- Plus Haut
- 1.34
- Volume
- 6.063 K
- Changement quotidien
- -0.78%
- Changement Mensuel
- -2.31%
- Changement à 6 Mois
- 5.83%
- Changement Annuel
- -24.85%
20 septembre, samedi