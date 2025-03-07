Moedas / NYMTZ
NYMTZ: New York Mortgage Trust Inc - 7.000% Series G Cumulative Redeem
18.63 USD 0.04 (0.22%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do NYMTZ para hoje mudou para 0.22%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 18.50 e o mais alto foi 18.67.
Veja a dinâmica do par de moedas New York Mortgage Trust Inc - 7.000% Series G Cumulative Redeem. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
18.50 18.67
Faixa anual
16.75 21.63
- Fechamento anterior
- 18.59
- Open
- 18.60
- Bid
- 18.63
- Ask
- 18.93
- Low
- 18.50
- High
- 18.67
- Volume
- 12
- Mudança diária
- 0.22%
- Mudança mensal
- 0.16%
- Mudança de 6 meses
- -0.37%
- Mudança anual
- -12.74%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh