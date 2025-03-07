통화 / NYMTZ
NYMTZ: New York Mortgage Trust Inc - 7.000% Series G Cumulative Redeem
18.63 USD 0.04 (0.22%)
부문: 부동산 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
NYMTZ 환율이 오늘 0.22%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 18.50이고 고가는 18.67이었습니다.
New York Mortgage Trust Inc - 7.000% Series G Cumulative Redeem 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- H4
- D1
- W1
- MN
NYMTZ News
일일 변동 비율
18.50 18.67
년간 변동
16.75 21.63
- 이전 종가
- 18.59
- 시가
- 18.60
- Bid
- 18.63
- Ask
- 18.93
- 저가
- 18.50
- 고가
- 18.67
- 볼륨
- 12
- 일일 변동
- 0.22%
- 월 변동
- 0.16%
- 6개월 변동
- -0.37%
- 년간 변동율
- -12.74%
20 9월, 토요일