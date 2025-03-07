Dövizler / NYMTZ
NYMTZ: New York Mortgage Trust Inc - 7.000% Series G Cumulative Redeem
18.63 USD 0.04 (0.22%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
NYMTZ fiyatı bugün 0.22% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 18.50 ve Yüksek fiyatı olarak 18.67 aralığında işlem gördü.
New York Mortgage Trust Inc - 7.000% Series G Cumulative Redeem hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- H4
- D1
- W1
- MN
NYMTZ haberleri
Günlük aralık
18.50 18.67
Yıllık aralık
16.75 21.63
- Önceki kapanış
- 18.59
- Açılış
- 18.60
- Satış
- 18.63
- Alış
- 18.93
- Düşük
- 18.50
- Yüksek
- 18.67
- Hacim
- 12
- Günlük değişim
- 0.22%
- Aylık değişim
- 0.16%
- 6 aylık değişim
- -0.37%
- Yıllık değişim
- -12.74%
