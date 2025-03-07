クォートセクション
通貨 / NYMTZ
NYMTZ: New York Mortgage Trust Inc - 7.000% Series G Cumulative Redeem

18.63 USD 0.04 (0.22%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

NYMTZの今日の為替レートは、0.22%変化しました。日中、通貨は1あたり18.50の安値と18.67の高値で取引されました。

New York Mortgage Trust Inc - 7.000% Series G Cumulative Redeemダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
18.50 18.67
1年のレンジ
16.75 21.63
以前の終値
18.59
始値
18.60
買値
18.63
買値
18.93
安値
18.50
高値
18.67
出来高
12
1日の変化
0.22%
1ヶ月の変化
0.16%
6ヶ月の変化
-0.37%
1年の変化
-12.74%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K