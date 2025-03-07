通貨 / NYMTZ
NYMTZ: New York Mortgage Trust Inc - 7.000% Series G Cumulative Redeem
18.63 USD 0.04 (0.22%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NYMTZの今日の為替レートは、0.22%変化しました。日中、通貨は1あたり18.50の安値と18.67の高値で取引されました。
New York Mortgage Trust Inc - 7.000% Series G Cumulative Redeemダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
NYMTZ News
1日のレンジ
18.50 18.67
1年のレンジ
16.75 21.63
- 以前の終値
- 18.59
- 始値
- 18.60
- 買値
- 18.63
- 買値
- 18.93
- 安値
- 18.50
- 高値
- 18.67
- 出来高
- 12
- 1日の変化
- 0.22%
- 1ヶ月の変化
- 0.16%
- 6ヶ月の変化
- -0.37%
- 1年の変化
- -12.74%
