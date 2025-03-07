货币 / NYMTZ
NYMTZ: New York Mortgage Trust Inc - 7.000% Series G Cumulative Redeem
18.63 USD 0.04 (0.22%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日NYMTZ汇率已更改0.22%。当日，交易品种以低点18.50和高点18.67进行交易。
关注New York Mortgage Trust Inc - 7.000% Series G Cumulative Redeem动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- H4
- D1
- W1
- MN
日范围
18.50 18.67
年范围
16.75 21.63
- 前一天收盘价
- 18.59
- 开盘价
- 18.60
- 卖价
- 18.63
- 买价
- 18.93
- 最低价
- 18.50
- 最高价
- 18.67
- 交易量
- 12
- 日变化
- 0.22%
- 月变化
- 0.16%
- 6个月变化
- -0.37%
- 年变化
- -12.74%
