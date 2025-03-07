КотировкиРазделы
NYMTZ: New York Mortgage Trust Inc - 7.000% Series G Cumulative Redeem

18.63 USD 0.04 (0.22%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NYMTZ за сегодня изменился на 0.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.50, а максимальная — 18.67.

Новости NYMTZ

Дневной диапазон
18.50 18.67
Годовой диапазон
16.75 21.63
Предыдущее закрытие
18.59
Open
18.60
Bid
18.63
Ask
18.93
Low
18.50
High
18.67
Объем
12
Дневное изменение
0.22%
Месячное изменение
0.16%
6-месячное изменение
-0.37%
Годовое изменение
-12.74%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.