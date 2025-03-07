Валюты / NYMTZ
NYMTZ: New York Mortgage Trust Inc - 7.000% Series G Cumulative Redeem
18.63 USD 0.04 (0.22%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NYMTZ за сегодня изменился на 0.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.50, а максимальная — 18.67.
Следите за динамикой New York Mortgage Trust Inc - 7.000% Series G Cumulative Redeem. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
18.50 18.67
Годовой диапазон
16.75 21.63
- Предыдущее закрытие
- 18.59
- Open
- 18.60
- Bid
- 18.63
- Ask
- 18.93
- Low
- 18.50
- High
- 18.67
- Объем
- 12
- Дневное изменение
- 0.22%
- Месячное изменение
- 0.16%
- 6-месячное изменение
- -0.37%
- Годовое изменение
- -12.74%
