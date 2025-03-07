Valute / NYMTZ
NYMTZ: New York Mortgage Trust Inc - 7.000% Series G Cumulative Redeem
18.63 USD 0.04 (0.22%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NYMTZ ha avuto una variazione del 0.22% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 18.50 e ad un massimo di 18.67.
Segui le dinamiche di New York Mortgage Trust Inc - 7.000% Series G Cumulative Redeem. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
18.50 18.67
Intervallo Annuale
16.75 21.63
- Chiusura Precedente
- 18.59
- Apertura
- 18.60
- Bid
- 18.63
- Ask
- 18.93
- Minimo
- 18.50
- Massimo
- 18.67
- Volume
- 12
- Variazione giornaliera
- 0.22%
- Variazione Mensile
- 0.16%
- Variazione Semestrale
- -0.37%
- Variazione Annuale
- -12.74%
20 settembre, sabato