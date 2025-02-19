Moedas / NHC
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
NHC: National HealthCare Corporation
116.29 USD 1.43 (1.24%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do NHC para hoje mudou para 1.24%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 115.90 e o mais alto foi 117.43.
Veja a dinâmica do par de moedas National HealthCare Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NHC Notícias
- Australia stocks lower at close of trade; S&P/ASX 200 down 0.67%
- Austrália - Ações fecharam o pregão em queda e o Índice S&P/ASX 200 recuou 0,67%
- Australia stocks higher at close of trade; S&P/ASX 200 up 0.28%
- Austrália - Ações fecharam o pregão em alta e o Índice S&P/ASX 200 avançou 0,28%
- Ações da New Hope sobem com aumento nas vendas de carvão compensando preços mais baixos
- New Hope shares surge as higher coal sales offset weaker prices
- Earnings call transcript: New Hope Group’s Q4 2025 sees strong EBITDA despite challenges
- National HealthCare Is Thriving And Will Shrug Off NHI Lease Expiration (NYSE:NHC)
- 7 Upcoming Dividend Increases Including Two Kings
- Land & Buildings Details Why National Healthcare Corp. Could Lose Big as Lease Negotiation with National Health Investors Progresses
- Stock Picks From Seeking Alpha's May 2025 New Analysts
- Earnings call transcript: New Hope Corporation sees coal production rise in Q2 2025
- Ex-Dividend Date Nearing for These 10 Stocks – Week of March 24, 2025 - TipRanks.com
- New Hope shares jump on strong HY earnings, buyback announcement
- Activist investor Litt launches proxy fight at National Health Investors- WSJ
Faixa diária
115.90 117.43
Faixa anual
89.15 136.86
- Fechamento anterior
- 114.86
- Open
- 116.78
- Bid
- 116.29
- Ask
- 116.59
- Low
- 115.90
- High
- 117.43
- Volume
- 23
- Mudança diária
- 1.24%
- Mudança mensal
- 2.87%
- Mudança de 6 meses
- 24.31%
- Mudança anual
- -6.63%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh