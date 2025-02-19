通貨 / NHC
NHC: National HealthCare Corporation
119.51 USD 4.65 (4.05%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NHCの今日の為替レートは、4.05%変化しました。日中、通貨は1あたり115.90の安値と119.51の高値で取引されました。
National HealthCare Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
115.90 119.51
1年のレンジ
89.15 136.86
- 以前の終値
- 114.86
- 始値
- 116.78
- 買値
- 119.51
- 買値
- 119.81
- 安値
- 115.90
- 高値
- 119.51
- 出来高
- 131
- 1日の変化
- 4.05%
- 1ヶ月の変化
- 5.71%
- 6ヶ月の変化
- 27.75%
- 1年の変化
- -4.05%
