Divisas / NHC
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
NHC: National HealthCare Corporation
114.86 USD 0.05 (0.04%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de NHC de hoy ha cambiado un -0.04%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 114.86, mientras que el máximo ha alcanzado 119.35.
Siga la dinámica de la pareja de divisas National HealthCare Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NHC News
- Las bolsas de valores de Australia cerraron con caídas; el S&P/ASX 200 perdió un 0.67%
- Australia stocks lower at close of trade; S&P/ASX 200 down 0.67%
- Australia stocks higher at close of trade; S&P/ASX 200 up 0.28%
- Las bolsas de valores de Australia cerraron con subidas; el S&P/ASX 200 ganó un 0.28%
- Acciones de New Hope suben por mayores ventas de carbón pese a precios débiles
- Las acciones de New Hope suben tras compensar precios más bajos con mayores ventas de carbón
- New Hope shares surge as higher coal sales offset weaker prices
- Earnings call transcript: New Hope Group’s Q4 2025 sees strong EBITDA despite challenges
- National HealthCare Is Thriving And Will Shrug Off NHI Lease Expiration (NYSE:NHC)
- 7 Upcoming Dividend Increases Including Two Kings
- Land & Buildings Details Why National Healthcare Corp. Could Lose Big as Lease Negotiation with National Health Investors Progresses
- Stock Picks From Seeking Alpha's May 2025 New Analysts
- Earnings call transcript: New Hope Corporation sees coal production rise in Q2 2025
- Ex-Dividend Date Nearing for These 10 Stocks – Week of March 24, 2025 - TipRanks.com
- New Hope shares jump on strong HY earnings, buyback announcement
- Activist investor Litt launches proxy fight at National Health Investors- WSJ
Rango diario
114.86 119.35
Rango anual
89.15 136.86
- Cierres anteriores
- 114.91
- Open
- 116.02
- Bid
- 114.86
- Ask
- 115.16
- Low
- 114.86
- High
- 119.35
- Volumen
- 106
- Cambio diario
- -0.04%
- Cambio mensual
- 1.60%
- Cambio a 6 meses
- 22.78%
- Cambio anual
- -7.78%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B