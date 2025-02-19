Währungen / NHC
NHC: National HealthCare Corporation
119.51 USD 4.65 (4.05%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NHC hat sich für heute um 4.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 115.90 bis zu einem Hoch von 119.51 gehandelt.
Verfolgen Sie die National HealthCare Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NHC News
Tagesspanne
115.90 119.51
Jahresspanne
89.15 136.86
- Vorheriger Schlusskurs
- 114.86
- Eröffnung
- 116.78
- Bid
- 119.51
- Ask
- 119.81
- Tief
- 115.90
- Hoch
- 119.51
- Volumen
- 131
- Tagesänderung
- 4.05%
- Monatsänderung
- 5.71%
- 6-Monatsänderung
- 27.75%
- Jahresänderung
- -4.05%
