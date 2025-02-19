Валюты / NHC
NHC: National HealthCare Corporation
114.91 USD 1.46 (1.25%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NHC за сегодня изменился на -1.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 114.59, а максимальная — 116.44.
Следите за динамикой National HealthCare Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости NHC
- Australia stocks higher at close of trade; S&P/ASX 200 up 0.28%
- Рынок акций Австралии закрылся ростом, S&P/ASX 200 прибавил 0,28%
- Акции New Hope растут на фоне увеличения продаж угля, компенсирующего снижение цен
- New Hope shares surge as higher coal sales offset weaker prices
- Earnings call transcript: New Hope Group’s Q4 2025 sees strong EBITDA despite challenges
- National HealthCare Is Thriving And Will Shrug Off NHI Lease Expiration (NYSE:NHC)
- 7 Upcoming Dividend Increases Including Two Kings
- Land & Buildings Details Why National Healthcare Corp. Could Lose Big as Lease Negotiation with National Health Investors Progresses
- Stock Picks From Seeking Alpha's May 2025 New Analysts
- Earnings call transcript: New Hope Corporation sees coal production rise in Q2 2025
- Ex-Dividend Date Nearing for These 10 Stocks – Week of March 24, 2025 - TipRanks.com
- New Hope shares jump on strong HY earnings, buyback announcement
- Activist investor Litt launches proxy fight at National Health Investors- WSJ
Дневной диапазон
114.59 116.44
Годовой диапазон
89.15 136.86
- Предыдущее закрытие
- 116.37
- Open
- 115.97
- Bid
- 114.91
- Ask
- 115.21
- Low
- 114.59
- High
- 116.44
- Объем
- 55
- Дневное изменение
- -1.25%
- Месячное изменение
- 1.65%
- 6-месячное изменение
- 22.83%
- Годовое изменение
- -7.74%
