NHC: National HealthCare Corporation

114.91 USD 1.46 (1.25%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NHC за сегодня изменился на -1.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 114.59, а максимальная — 116.44.

Следите за динамикой National HealthCare Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
114.59 116.44
Годовой диапазон
89.15 136.86
Предыдущее закрытие
116.37
Open
115.97
Bid
114.91
Ask
115.21
Low
114.59
High
116.44
Объем
55
Дневное изменение
-1.25%
Месячное изменение
1.65%
6-месячное изменение
22.83%
Годовое изменение
-7.74%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.