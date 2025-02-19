货币 / NHC
NHC: National HealthCare Corporation
116.16 USD 1.25 (1.09%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日NHC汇率已更改1.09%。当日，交易品种以低点115.57和高点117.58进行交易。
关注National HealthCare Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
NHC新闻
- National HealthCare Is Thriving And Will Shrug Off NHI Lease Expiration (NYSE:NHC)
- 7 Upcoming Dividend Increases Including Two Kings
- Land & Buildings Details Why National Healthcare Corp. Could Lose Big as Lease Negotiation with National Health Investors Progresses
- Stock Picks From Seeking Alpha's May 2025 New Analysts
- Ex-Dividend Date Nearing for These 10 Stocks – Week of March 24, 2025 - TipRanks.com
- Activist investor Litt launches proxy fight at National Health Investors- WSJ
日范围
115.57 117.58
年范围
89.15 136.86
- 前一天收盘价
- 114.91
- 开盘价
- 116.02
- 卖价
- 116.16
- 买价
- 116.46
- 最低价
- 115.57
- 最高价
- 117.58
- 交易量
- 18
- 日变化
- 1.09%
- 月变化
- 2.75%
- 6个月变化
- 24.17%
- 年变化
- -6.74%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值