Moedas / NGD
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
NGD: New Gold Inc
6.36 USD 0.11 (1.70%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do NGD para hoje mudou para -1.70%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 6.33 e o mais alto foi 6.45.
Veja a dinâmica do par de moedas New Gold Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NGD Notícias
- Here's Why New Gold (NGD) Fell More Than Broader Market
- New Gold Inc. (NGD:CA) Presents at Mining Forum Americas 2025 - Slideshow (TSX:NGD:CA) 2025-09-16
- Ações da New Gold Inc atingem máxima de 52 semanas a US$ 6,64
- New Gold Inc stock hits 52-week high at 6.64 USD
- Gold Rush: Top 5 Gold Mining Stocks
- New Gold (NGD) Beats Stock Market Upswing: What Investors Need to Know
- New Gold: Operational Discipline Meets The Golden Cycle (NYSE:NGD)
- New Gold: Still A Buy Despite The Recent Surge (NYSE:NGD)
- New Gold Inc stock hits 52-week high at 6.29 USD
- New Gold Inc stock hits 52-week high at 5.75 USD
- Is New Gold (NGD) a Solid Growth Stock? 3 Reasons to Think "Yes"
- Is New Gold (NGD) Stock Outpacing Its Basic Materials Peers This Year?
- New Gold Inc. (NGD) Hit a 52 Week High, Can the Run Continue?
- Brokers Suggest Investing in New Gold (NGD): Read This Before Placing a Bet
- New Gold stock hits 52-week high at 5.42 USD
- New Gold Stock Hits 52-Week High: What's Aiding Its Performance?
- New Gold announces departure of board director Christian Milau
- New Gold Inc stock reaches 52-week high at 5.16 USD
- 12 Undercovered Stocks: Petrobras, IonQ, Brookfield Infrastructure And More
- New Gold Stock: On Track For Above-Average Gains In 2025 (NYSE:NGD)
- New Gold: Execution, Cash Flow, And A New Chapter For The Gold Cycle (NYSE:NGD)
- New Gold Stock: A Tale Of Two Halves (NYSE:NGD)
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.32%
- New Gold Inc. (NGD) Q2 2025 Earnings Call Transcript
Faixa diária
6.33 6.45
Faixa anual
2.43 6.80
- Fechamento anterior
- 6.47
- Open
- 6.41
- Bid
- 6.36
- Ask
- 6.66
- Low
- 6.33
- High
- 6.45
- Volume
- 742
- Mudança diária
- -1.70%
- Mudança mensal
- 4.95%
- Mudança de 6 meses
- 74.73%
- Mudança anual
- 115.59%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh