통화 / NGD
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
NGD: New Gold Inc
6.61 USD 0.16 (2.48%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
NGD 환율이 오늘 2.48%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 6.44이고 고가는 6.63이었습니다.
New Gold Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NGD News
- Here's Why New Gold (NGD) Fell More Than Broader Market
- New Gold Inc. (NGD:CA) Presents at Mining Forum Americas 2025 - Slideshow (TSX:NGD:CA) 2025-09-16
- New Gold Inc, 52주 신고가 경신: 6.64 USD
- New Gold Inc stock hits 52-week high at 6.64 USD
- Gold Rush: Top 5 Gold Mining Stocks
- New Gold (NGD) Beats Stock Market Upswing: What Investors Need to Know
- New Gold: Operational Discipline Meets The Golden Cycle (NYSE:NGD)
- New Gold: Still A Buy Despite The Recent Surge (NYSE:NGD)
- New Gold Inc stock hits 52-week high at 6.29 USD
- New Gold Inc stock hits 52-week high at 5.75 USD
- Is New Gold (NGD) a Solid Growth Stock? 3 Reasons to Think "Yes"
- Is New Gold (NGD) Stock Outpacing Its Basic Materials Peers This Year?
- New Gold Inc. (NGD) Hit a 52 Week High, Can the Run Continue?
- Brokers Suggest Investing in New Gold (NGD): Read This Before Placing a Bet
- New Gold stock hits 52-week high at 5.42 USD
- New Gold Stock Hits 52-Week High: What's Aiding Its Performance?
- New Gold announces departure of board director Christian Milau
- New Gold Inc stock reaches 52-week high at 5.16 USD
- 12 Undercovered Stocks: Petrobras, IonQ, Brookfield Infrastructure And More
- New Gold Stock: On Track For Above-Average Gains In 2025 (NYSE:NGD)
- New Gold: Execution, Cash Flow, And A New Chapter For The Gold Cycle (NYSE:NGD)
- New Gold Stock: A Tale Of Two Halves (NYSE:NGD)
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.32%
- New Gold Inc. (NGD) Q2 2025 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
6.44 6.63
년간 변동
2.43 6.80
- 이전 종가
- 6.45
- 시가
- 6.48
- Bid
- 6.61
- Ask
- 6.91
- 저가
- 6.44
- 고가
- 6.63
- 볼륨
- 10.862 K
- 일일 변동
- 2.48%
- 월 변동
- 9.08%
- 6개월 변동
- 81.59%
- 년간 변동율
- 124.07%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K