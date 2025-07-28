通貨 / NGD
NGD: New Gold Inc
6.45 USD 0.02 (0.31%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NGDの今日の為替レートは、-0.31%変化しました。日中、通貨は1あたり6.33の安値と6.48の高値で取引されました。
New Gold Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
NGD News
1日のレンジ
6.33 6.48
1年のレンジ
2.43 6.80
- 以前の終値
- 6.47
- 始値
- 6.41
- 買値
- 6.45
- 買値
- 6.75
- 安値
- 6.33
- 高値
- 6.48
- 出来高
- 9.131 K
- 1日の変化
- -0.31%
- 1ヶ月の変化
- 6.44%
- 6ヶ月の変化
- 77.20%
- 1年の変化
- 118.64%
