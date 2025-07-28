Währungen / NGD
NGD: New Gold Inc
6.45 USD 0.02 (0.31%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NGD hat sich für heute um -0.31% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.33 bis zu einem Hoch von 6.48 gehandelt.
Verfolgen Sie die New Gold Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
NGD News
Tagesspanne
6.33 6.48
Jahresspanne
2.43 6.80
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.47
- Eröffnung
- 6.41
- Bid
- 6.45
- Ask
- 6.75
- Tief
- 6.33
- Hoch
- 6.48
- Volumen
- 9.131 K
- Tagesänderung
- -0.31%
- Monatsänderung
- 6.44%
- 6-Monatsänderung
- 77.20%
- Jahresänderung
- 118.64%
