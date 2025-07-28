Валюты / NGD
NGD: New Gold Inc
6.43 USD 0.30 (4.46%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NGD за сегодня изменился на -4.46%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.40, а максимальная — 6.78.
Следите за динамикой New Gold Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
6.40 6.78
Годовой диапазон
2.43 6.80
- Предыдущее закрытие
- 6.73
- Open
- 6.78
- Bid
- 6.43
- Ask
- 6.73
- Low
- 6.40
- High
- 6.78
- Объем
- 10.507 K
- Дневное изменение
- -4.46%
- Месячное изменение
- 6.11%
- 6-месячное изменение
- 76.65%
- Годовое изменение
- 117.97%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.