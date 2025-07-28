货币 / NGD
NGD: New Gold Inc
6.43 USD 0.30 (4.46%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日NGD汇率已更改-4.46%。当日，交易品种以低点6.40和高点6.78进行交易。
关注New Gold Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
NGD新闻
日范围
6.40 6.78
年范围
2.43 6.80
- 前一天收盘价
- 6.73
- 开盘价
- 6.78
- 卖价
- 6.43
- 买价
- 6.73
- 最低价
- 6.40
- 最高价
- 6.78
- 交易量
- 10.507 K
- 日变化
- -4.46%
- 月变化
- 6.11%
- 6个月变化
- 76.65%
- 年变化
- 117.97%
