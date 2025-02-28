Moedas / MTUS
MTUS: Metallus Inc
16.61 USD 0.13 (0.79%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do MTUS para hoje mudou para 0.79%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 16.37 e o mais alto foi 16.78.
Veja a dinâmica do par de moedas Metallus Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
16.37 16.78
Faixa anual
10.78 18.17
- Fechamento anterior
- 16.48
- Open
- 16.69
- Bid
- 16.61
- Ask
- 16.91
- Low
- 16.37
- High
- 16.78
- Volume
- 62
- Mudança diária
- 0.79%
- Mudança mensal
- 3.75%
- Mudança de 6 meses
- 25.83%
- Mudança anual
- 12.31%
