通貨 / MTUS
MTUS: Metallus Inc

16.65 USD 0.17 (1.03%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MTUSの今日の為替レートは、1.03%変化しました。日中、通貨は1あたり16.37の安値と16.79の高値で取引されました。

Metallus Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
16.37 16.79
1年のレンジ
10.78 18.17
以前の終値
16.48
始値
16.69
買値
16.65
買値
16.95
安値
16.37
高値
16.79
出来高
328
1日の変化
1.03%
1ヶ月の変化
4.00%
6ヶ月の変化
26.14%
1年の変化
12.58%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K