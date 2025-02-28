通貨 / MTUS
MTUS: Metallus Inc
16.65 USD 0.17 (1.03%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MTUSの今日の為替レートは、1.03%変化しました。日中、通貨は1あたり16.37の安値と16.79の高値で取引されました。
Metallus Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MTUS News
- Metallus Q2 2025 slides: Sales up 9%, defense sector investments to drive growth
- Metallus (MTUS) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Allegheny Technologies (ATI) Q2 Earnings Beat Estimates
- Metallus EVP Syrvalin sells $135k in shares
- Metallus CAO Yacobozzi sells $395k in shares
- Metallus president Westbrooks sells $72,000 in shares
- Kraft Heinz and Helmerich & Payne Hit the Casualty List
- Metallus Stock: Benefiting From Higher Defense Spending And Steel Tariffs (NYSE:MTUS)
- Metallus stock maintains Sector Weight at KeyBanc post-earnings
- Metallus appoints new president and CFO
- Amtech Systems, Tesla And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - Amtech Systems (NASDAQ:ASYS), Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL)
- Why ReShape Lifesciences Shares Are Trading Higher By Over 82%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Amtech Systems (NASDAQ:ASYS), Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL)
- Metallus Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:MTUS)
- Metallus Inc. (MTUS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
16.37 16.79
1年のレンジ
10.78 18.17
- 以前の終値
- 16.48
- 始値
- 16.69
- 買値
- 16.65
- 買値
- 16.95
- 安値
- 16.37
- 高値
- 16.79
- 出来高
- 328
- 1日の変化
- 1.03%
- 1ヶ月の変化
- 4.00%
- 6ヶ月の変化
- 26.14%
- 1年の変化
- 12.58%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K