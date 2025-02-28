货币 / MTUS
MTUS: Metallus Inc
16.78 USD 0.02 (0.12%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日MTUS汇率已更改-0.12%。当日，交易品种以低点16.74和高点17.04进行交易。
关注Metallus Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
MTUS新闻
日范围
16.74 17.04
年范围
10.78 18.17
- 前一天收盘价
- 16.80
- 开盘价
- 16.83
- 卖价
- 16.78
- 买价
- 17.08
- 最低价
- 16.74
- 最高价
- 17.04
- 交易量
- 120
- 日变化
- -0.12%
- 月变化
- 4.81%
- 6个月变化
- 27.12%
- 年变化
- 13.46%
