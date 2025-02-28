통화 / MTUS
MTUS: Metallus Inc
16.40 USD 0.25 (1.50%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
MTUS 환율이 오늘 -1.50%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 16.34이고 고가는 16.80이었습니다.
Metallus Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
MTUS News
- Metallus Q2 2025 slides: Sales up 9%, defense sector investments to drive growth
- Metallus (MTUS) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Allegheny Technologies (ATI) Q2 Earnings Beat Estimates
- Metallus EVP Syrvalin sells $135k in shares
- Metallus CAO Yacobozzi sells $395k in shares
- Metallus president Westbrooks sells $72,000 in shares
- Kraft Heinz and Helmerich & Payne Hit the Casualty List
- Metallus Stock: Benefiting From Higher Defense Spending And Steel Tariffs (NYSE:MTUS)
- Metallus stock maintains Sector Weight at KeyBanc post-earnings
- Metallus appoints new president and CFO
- Amtech Systems, Tesla And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - Amtech Systems (NASDAQ:ASYS), Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL)
- Why ReShape Lifesciences Shares Are Trading Higher By Over 82%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Amtech Systems (NASDAQ:ASYS), Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL)
- Metallus Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:MTUS)
- Metallus Inc. (MTUS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
16.34 16.80
년간 변동
10.78 18.17
- 이전 종가
- 16.65
- 시가
- 16.64
- Bid
- 16.40
- Ask
- 16.70
- 저가
- 16.34
- 고가
- 16.80
- 볼륨
- 239
- 일일 변동
- -1.50%
- 월 변동
- 2.44%
- 6개월 변동
- 24.24%
- 년간 변동율
- 10.89%
20 9월, 토요일