MTUS: Metallus Inc
16.80 USD 0.18 (1.06%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MTUS за сегодня изменился на -1.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.68, а максимальная — 17.02.
Следите за динамикой Metallus Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
16.68 17.02
Годовой диапазон
10.78 18.17
- Предыдущее закрытие
- 16.98
- Open
- 16.98
- Bid
- 16.80
- Ask
- 17.10
- Low
- 16.68
- High
- 17.02
- Объем
- 371
- Дневное изменение
- -1.06%
- Месячное изменение
- 4.93%
- 6-месячное изменение
- 27.27%
- Годовое изменение
- 13.59%
