MTUS: Metallus Inc

16.80 USD 0.18 (1.06%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MTUS за сегодня изменился на -1.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.68, а максимальная — 17.02.

Следите за динамикой Metallus Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
16.68 17.02
Годовой диапазон
10.78 18.17
Предыдущее закрытие
16.98
Open
16.98
Bid
16.80
Ask
17.10
Low
16.68
High
17.02
Объем
371
Дневное изменение
-1.06%
Месячное изменение
4.93%
6-месячное изменение
27.27%
Годовое изменение
13.59%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.