KurseKategorien
Währungen / MTUS
Zurück zum Aktien

MTUS: Metallus Inc

16.65 USD 0.17 (1.03%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MTUS hat sich für heute um 1.03% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.37 bis zu einem Hoch von 16.79 gehandelt.

Verfolgen Sie die Metallus Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MTUS News

Tagesspanne
16.37 16.79
Jahresspanne
10.78 18.17
Vorheriger Schlusskurs
16.48
Eröffnung
16.69
Bid
16.65
Ask
16.95
Tief
16.37
Hoch
16.79
Volumen
328
Tagesänderung
1.03%
Monatsänderung
4.00%
6-Monatsänderung
26.14%
Jahresänderung
12.58%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K