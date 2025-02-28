Währungen / MTUS
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
MTUS: Metallus Inc
16.65 USD 0.17 (1.03%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MTUS hat sich für heute um 1.03% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.37 bis zu einem Hoch von 16.79 gehandelt.
Verfolgen Sie die Metallus Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MTUS News
- Metallus Q2 2025 slides: Sales up 9%, defense sector investments to drive growth
- Metallus (MTUS) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Allegheny Technologies (ATI) Q2 Earnings Beat Estimates
- Metallus EVP Syrvalin sells $135k in shares
- Metallus CAO Yacobozzi sells $395k in shares
- Metallus president Westbrooks sells $72,000 in shares
- Kraft Heinz and Helmerich & Payne Hit the Casualty List
- Metallus Stock: Benefiting From Higher Defense Spending And Steel Tariffs (NYSE:MTUS)
- Metallus stock maintains Sector Weight at KeyBanc post-earnings
- Metallus appoints new president and CFO
- Amtech Systems, Tesla And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - Amtech Systems (NASDAQ:ASYS), Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL)
- Why ReShape Lifesciences Shares Are Trading Higher By Over 82%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Amtech Systems (NASDAQ:ASYS), Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL)
- Metallus Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:MTUS)
- Metallus Inc. (MTUS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
16.37 16.79
Jahresspanne
10.78 18.17
- Vorheriger Schlusskurs
- 16.48
- Eröffnung
- 16.69
- Bid
- 16.65
- Ask
- 16.95
- Tief
- 16.37
- Hoch
- 16.79
- Volumen
- 328
- Tagesänderung
- 1.03%
- Monatsänderung
- 4.00%
- 6-Monatsänderung
- 26.14%
- Jahresänderung
- 12.58%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K