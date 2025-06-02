Moedas / MODV
MODV: ModivCare Inc
0.43 USD 0.15 (25.86%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do MODV para hoje mudou para -25.86%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.40 e o mais alto foi 0.54.
Veja a dinâmica do par de moedas ModivCare Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
0.40 0.54
Faixa anual
0.40 32.82
- Fechamento anterior
- 0.58
- Open
- 0.53
- Bid
- 0.43
- Ask
- 0.73
- Low
- 0.40
- High
- 0.54
- Volume
- 6.064 K
- Mudança diária
- -25.86%
- Mudança mensal
- -84.75%
- Mudança de 6 meses
- -86.97%
- Mudança anual
- -98.46%
