MODV: ModivCare Inc

0.43 USD 0.15 (25.86%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MODV за сегодня изменился на -25.86%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.40, а максимальная — 0.54.

Следите за динамикой ModivCare Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости MODV

Дневной диапазон
0.40 0.54
Годовой диапазон
0.40 32.82
Предыдущее закрытие
0.58
Open
0.53
Bid
0.43
Ask
0.73
Low
0.40
High
0.54
Объем
6.064 K
Дневное изменение
-25.86%
Месячное изменение
-84.75%
6-месячное изменение
-86.97%
Годовое изменение
-98.46%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.