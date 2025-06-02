Valute / MODV
MODV: ModivCare Inc
0.43 USD 0.15 (25.86%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MODV ha avuto una variazione del -25.86% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.40 e ad un massimo di 0.54.
Segui le dinamiche di ModivCare Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
MODV News
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.77%
- Crude Oil Surges 2%; Chicago Fed National Activity Index Edges Lower in July - Aehr Test System (NASDAQ:AEHR), Capstone Holding (NASDAQ:CAPS)
- US Stocks Mixed; Dow Falls Over 150 Points - EpicQuest Education Group (NASDAQ:EEIQ), Capstone Holding (NASDAQ:CAPS)
- ModivCare stock plummets after Chapter 11 bankruptcy filing
- Morning News Wrap-Up: Friday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Why Is ModivCare Stock (MODV) Up 55% Today? - TipRanks.com
- Modivcare to be delisted from Nasdaq following Chapter 11 filing
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 1.89%
- Nasdaq Jumps 2%; Workday Shares Fall Following Q2 Results - BJ's Wholesale Club Hldgs (NYSE:BJ), EpicQuest Education Group (NASDAQ:EEIQ)
- Dow Surges Over 300 Points; BJ's Wholesale Shares Fall After Q2 Results - BJ's Wholesale Club Hldgs (NYSE:BJ), Aptorum Group (NASDAQ:APM)
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.34%
- S&P 500 Moves Lower; Walmart Shares Fall After Q2 Results - Aptorum Group (NASDAQ:APM), Coty (NYSE:COTY)
- Dow Dips Over 100 Points; US Initial Jobless Claims Increase - Aethlon Medical (NASDAQ:AEMD), Aptorum Group (NASDAQ:APM)
- Modivcare shares plunge 40% after Chapter 11 bankruptcy filing
- Why Nordson Shares Are Trading Higher By Over 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aegon (NYSE:AEG), Aethlon Medical (NASDAQ:AEMD)
- Auna S.A. (AUNA) Beats Q2 Earnings Estimates
- Profound Medical (PROF) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Modivcare regains compliance with Nasdaq listing requirements
- Modivcare Celebrates Over a Decade of Serving Suffolk Community Member
- Modivcare Releases 2024 Sustainability Report
- Modivcare Recognizes DAB Transport for Compassionate Care and Commitment to Community Health
- US Stocks Mixed; Dollar General Posts Upbeat Earnings - Huachen AI Parking Mgmt (NASDAQ:HCAI), Dollar General (NYSE:DG)
- Why Credo Technology Group Shares Are Trading Higher By Over 14%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Agenus (NASDAQ:AGEN), Bumble (NASDAQ:BMBL)
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.08%
Intervallo Giornaliero
0.40 0.54
Intervallo Annuale
0.40 32.82
- Chiusura Precedente
- 0.58
- Apertura
- 0.53
- Bid
- 0.43
- Ask
- 0.73
- Minimo
- 0.40
- Massimo
- 0.54
- Volume
- 6.064 K
- Variazione giornaliera
- -25.86%
- Variazione Mensile
- -84.75%
- Variazione Semestrale
- -86.97%
- Variazione Annuale
- -98.46%
21 settembre, domenica