통화 / MODV
MODV: ModivCare Inc
0.43 USD 0.15 (25.86%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
MODV 환율이 오늘 -25.86%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 0.40이고 고가는 0.54이었습니다.
ModivCare Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
MODV News
- ModivCare stock plummets after Chapter 11 bankruptcy filing
- Modivcare shares plunge 40% after Chapter 11 bankruptcy filing
- Modivcare regains compliance with Nasdaq listing requirements
- Modivcare Celebrates Over a Decade of Serving Suffolk Community Member
- Modivcare Releases 2024 Sustainability Report
- Modivcare Recognizes DAB Transport for Compassionate Care and Commitment to Community Health
일일 변동 비율
0.40 0.54
년간 변동
0.40 32.82
- 이전 종가
- 0.58
- 시가
- 0.53
- Bid
- 0.43
- Ask
- 0.73
- 저가
- 0.40
- 고가
- 0.54
- 볼륨
- 6.064 K
- 일일 변동
- -25.86%
- 월 변동
- -84.75%
- 6개월 변동
- -86.97%
- 년간 변동율
- -98.46%
20 9월, 토요일