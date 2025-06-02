通貨 / MODV
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
MODV: ModivCare Inc
0.43 USD 0.15 (25.86%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MODVの今日の為替レートは、-25.86%変化しました。日中、通貨は1あたり0.40の安値と0.54の高値で取引されました。
ModivCare Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
MODV News
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.77%
- Crude Oil Surges 2%; Chicago Fed National Activity Index Edges Lower in July - Aehr Test System (NASDAQ:AEHR), Capstone Holding (NASDAQ:CAPS)
- US Stocks Mixed; Dow Falls Over 150 Points - EpicQuest Education Group (NASDAQ:EEIQ), Capstone Holding (NASDAQ:CAPS)
- ModivCare stock plummets after Chapter 11 bankruptcy filing
- Morning News Wrap-Up: Friday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Why Is ModivCare Stock (MODV) Up 55% Today? - TipRanks.com
- Modivcare to be delisted from Nasdaq following Chapter 11 filing
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 1.89%
- Nasdaq Jumps 2%; Workday Shares Fall Following Q2 Results - BJ's Wholesale Club Hldgs (NYSE:BJ), EpicQuest Education Group (NASDAQ:EEIQ)
- Dow Surges Over 300 Points; BJ's Wholesale Shares Fall After Q2 Results - BJ's Wholesale Club Hldgs (NYSE:BJ), Aptorum Group (NASDAQ:APM)
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.34%
- S&P 500 Moves Lower; Walmart Shares Fall After Q2 Results - Aptorum Group (NASDAQ:APM), Coty (NYSE:COTY)
- Dow Dips Over 100 Points; US Initial Jobless Claims Increase - Aethlon Medical (NASDAQ:AEMD), Aptorum Group (NASDAQ:APM)
- Modivcare shares plunge 40% after Chapter 11 bankruptcy filing
- Why Nordson Shares Are Trading Higher By Over 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aegon (NYSE:AEG), Aethlon Medical (NASDAQ:AEMD)
- Auna S.A. (AUNA) Beats Q2 Earnings Estimates
- Profound Medical (PROF) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Modivcare regains compliance with Nasdaq listing requirements
- Modivcare Celebrates Over a Decade of Serving Suffolk Community Member
- Modivcare Releases 2024 Sustainability Report
- Modivcare Recognizes DAB Transport for Compassionate Care and Commitment to Community Health
- US Stocks Mixed; Dollar General Posts Upbeat Earnings - Huachen AI Parking Mgmt (NASDAQ:HCAI), Dollar General (NYSE:DG)
- Why Credo Technology Group Shares Are Trading Higher By Over 14%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Agenus (NASDAQ:AGEN), Bumble (NASDAQ:BMBL)
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.08%
1日のレンジ
0.40 0.54
1年のレンジ
0.40 32.82
- 以前の終値
- 0.58
- 始値
- 0.53
- 買値
- 0.43
- 買値
- 0.73
- 安値
- 0.40
- 高値
- 0.54
- 出来高
- 6.064 K
- 1日の変化
- -25.86%
- 1ヶ月の変化
- -84.75%
- 6ヶ月の変化
- -86.97%
- 1年の変化
- -98.46%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K