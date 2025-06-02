Dövizler / MODV
MODV: ModivCare Inc
0.43 USD 0.15 (25.86%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
MODV fiyatı bugün -25.86% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.40 ve Yüksek fiyatı olarak 0.54 aralığında işlem gördü.
ModivCare Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
MODV haberleri
- ModivCare stock plummets after Chapter 11 bankruptcy filing
- Why Is ModivCare Stock (MODV) Up 55% Today? - TipRanks.com
- Modivcare to be delisted from Nasdaq following Chapter 11 filing
- Modivcare shares plunge 40% after Chapter 11 bankruptcy filing
- Modivcare regains compliance with Nasdaq listing requirements
- Modivcare Celebrates Over a Decade of Serving Suffolk Community Member
- Modivcare Releases 2024 Sustainability Report
- Modivcare Recognizes DAB Transport for Compassionate Care and Commitment to Community Health
Günlük aralık
0.40 0.54
Yıllık aralık
0.40 32.82
- Önceki kapanış
- 0.58
- Açılış
- 0.53
- Satış
- 0.43
- Alış
- 0.73
- Düşük
- 0.40
- Yüksek
- 0.54
- Hacim
- 6.064 K
- Günlük değişim
- -25.86%
- Aylık değişim
- -84.75%
- 6 aylık değişim
- -86.97%
- Yıllık değişim
- -98.46%
21 Eylül, Pazar