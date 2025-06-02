货币 / MODV
MODV: ModivCare Inc
0.43 USD 0.15 (25.86%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日MODV汇率已更改-25.86%。当日，交易品种以低点0.40和高点0.54进行交易。
关注ModivCare Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
MODV新闻
- ModivCare stock plummets after Chapter 11 bankruptcy filing
- Morning News Wrap-Up: Friday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Why Is ModivCare Stock (MODV) Up 55% Today? - TipRanks.com
- Modivcare to be delisted from Nasdaq following Chapter 11 filing
- Modivcare shares plunge 40% after Chapter 11 bankruptcy filing
- Auna S.A. (AUNA) Beats Q2 Earnings Estimates
- Profound Medical (PROF) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Modivcare regains compliance with Nasdaq listing requirements
- Modivcare Celebrates Over a Decade of Serving Suffolk Community Member
- Modivcare Releases 2024 Sustainability Report
- Modivcare Recognizes DAB Transport for Compassionate Care and Commitment to Community Health
日范围
0.40 0.54
年范围
0.40 32.82
- 前一天收盘价
- 0.58
- 开盘价
- 0.53
- 卖价
- 0.43
- 买价
- 0.73
- 最低价
- 0.40
- 最高价
- 0.54
- 交易量
- 6.064 K
- 日变化
- -25.86%
- 月变化
- -84.75%
- 6个月变化
- -86.97%
- 年变化
- -98.46%
