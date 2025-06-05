Moedas / MBOT
MBOT: Microbot Medical Inc
3.09 USD 0.23 (6.93%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do MBOT para hoje mudou para -6.93%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.06 e o mais alto foi 3.45.
Veja a dinâmica do par de moedas Microbot Medical Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
3.06 3.45
Faixa anual
0.88 4.67
- Fechamento anterior
- 3.32
- Open
- 3.34
- Bid
- 3.09
- Ask
- 3.39
- Low
- 3.06
- High
- 3.45
- Volume
- 6.845 K
- Mudança diária
- -6.93%
- Mudança mensal
- -17.82%
- Mudança de 6 meses
- 103.29%
- Mudança anual
- 235.87%
