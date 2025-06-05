Währungen / MBOT
MBOT: Microbot Medical Inc
3.24 USD 0.15 (4.85%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MBOT hat sich für heute um 4.85% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.91 bis zu einem Hoch von 3.35 gehandelt.
Verfolgen Sie die Microbot Medical Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MBOT News
- Microbot Medical sichert sich 25,2 Mio. US-Dollar durch Ausübung von Investmentoptionen
- Microbot Medical raises $25.2 million through investment options
- H.C. Wainwright hebt Kursziel für Microbot Medical auf 12 US-Dollar an/n
- Microbot Medical stock price target raised to $12 from $9 at H.C. Wainwright
- Aon To Rally Around 19%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday - Aon (NYSE:AON), AvalonBay Communities (NYSE:AVB)
- Microbot Shares Rise on FDA Clearance for LIBERTY Robotic System
- Microbot Medical to showcase FDA-cleared robotic system at conference
- Microbot Medical receives FDA clearance for endovascular robotic system
- Why Robinhood Shares Are Trading Higher By Over 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - CDT Equity (NASDAQ:CDT), Acrivon Therapeutics (NASDAQ:ACRV)
- Microbot Medical issues 3 million shares through option exercises, raises $5.9 million
- Brenmiller Energy appoints Harel Gadot as independent director to board
- Microbot Shares Rise as New U.S. Patent Expands LIBERTY System Market
- Microbot Medical stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright on patent win
- Microbot Medical appoints former Olympian as VP of sales
- Microbot Medical ® Added to the Russell Microcap ® Index
- Microbot Medical receives patent in China for surgical robotics
- Microbot Medical expands authorized shares
- # H.C. Wainwright keeps Buy rating on MICROBOT stock ahead of launch
- Microbot Medical gears up for Q3 LIBERTY System launch
- Microbot Medical set to join Russell Microcap Index
Tagesspanne
2.91 3.35
Jahresspanne
0.88 4.67
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.09
- Eröffnung
- 3.04
- Bid
- 3.24
- Ask
- 3.54
- Tief
- 2.91
- Hoch
- 3.35
- Volumen
- 5.100 K
- Tagesänderung
- 4.85%
- Monatsänderung
- -13.83%
- 6-Monatsänderung
- 113.16%
- Jahresänderung
- 252.17%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K