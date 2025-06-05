通貨 / MBOT
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
MBOT: Microbot Medical Inc
3.09 USD 0.23 (6.93%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MBOTの今日の為替レートは、-6.93%変化しました。日中、通貨は1あたり3.06の安値と3.45の高値で取引されました。
Microbot Medical Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MBOT News
- マイクロボット・メディカル、投資オプションを通じて2520万ドルを調達
- Microbot Medical raises $25.2 million through investment options
- Microbot Medical stock price target raised to $12 from $9 at H.C. Wainwright
- Aon To Rally Around 19%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday - Aon (NYSE:AON), AvalonBay Communities (NYSE:AVB)
- Microbot Shares Rise on FDA Clearance for LIBERTY Robotic System
- Microbot Medical to showcase FDA-cleared robotic system at conference
- Microbot Medical receives FDA clearance for endovascular robotic system
- Why Robinhood Shares Are Trading Higher By Over 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - CDT Equity (NASDAQ:CDT), Acrivon Therapeutics (NASDAQ:ACRV)
- Microbot Medical issues 3 million shares through option exercises, raises $5.9 million
- Brenmiller Energy appoints Harel Gadot as independent director to board
- Microbot Shares Rise as New U.S. Patent Expands LIBERTY System Market
- Microbot Medical stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright on patent win
- Microbot Medical appoints former Olympian as VP of sales
- Microbot Medical ® Added to the Russell Microcap ® Index
- Microbot Medical receives patent in China for surgical robotics
- Microbot Medical expands authorized shares
- # H.C. Wainwright keeps Buy rating on MICROBOT stock ahead of launch
- Microbot Medical gears up for Q3 LIBERTY System launch
- Microbot Medical set to join Russell Microcap Index
1日のレンジ
3.06 3.45
1年のレンジ
0.88 4.67
- 以前の終値
- 3.32
- 始値
- 3.34
- 買値
- 3.09
- 買値
- 3.39
- 安値
- 3.06
- 高値
- 3.45
- 出来高
- 6.845 K
- 1日の変化
- -6.93%
- 1ヶ月の変化
- -17.82%
- 6ヶ月の変化
- 103.29%
- 1年の変化
- 235.87%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K