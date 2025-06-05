货币 / MBOT
MBOT: Microbot Medical Inc
3.30 USD 0.04 (1.20%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日MBOT汇率已更改-1.20%。当日，交易品种以低点3.16和高点3.41进行交易。
关注Microbot Medical Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
MBOT新闻
- Microbot Medical通过投资期权融资2520万美元
- Microbot Medical raises $25.2 million through investment options
- Microbot Medical stock price target raised to $12 from $9 at H.C. Wainwright
- Aon To Rally Around 19%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday - Aon (NYSE:AON), AvalonBay Communities (NYSE:AVB)
- Microbot Shares Rise on FDA Clearance for LIBERTY Robotic System
- Microbot Medical to showcase FDA-cleared robotic system at conference
- Microbot Medical receives FDA clearance for endovascular robotic system
- Why Robinhood Shares Are Trading Higher By Over 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - CDT Equity (NASDAQ:CDT), Acrivon Therapeutics (NASDAQ:ACRV)
- Microbot Medical issues 3 million shares through option exercises, raises $5.9 million
- Brenmiller Energy appoints Harel Gadot as independent director to board
- Microbot Shares Rise as New U.S. Patent Expands LIBERTY System Market
- Microbot Medical stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright on patent win
- Microbot Medical appoints former Olympian as VP of sales
- Microbot Medical ® Added to the Russell Microcap ® Index
- Microbot Medical receives patent in China for surgical robotics
- Microbot Medical expands authorized shares
- # H.C. Wainwright keeps Buy rating on MICROBOT stock ahead of launch
- Microbot Medical gears up for Q3 LIBERTY System launch
- Microbot Medical set to join Russell Microcap Index
日范围
3.16 3.41
年范围
0.88 4.67
- 前一天收盘价
- 3.34
- 开盘价
- 3.34
- 卖价
- 3.30
- 买价
- 3.60
- 最低价
- 3.16
- 最高价
- 3.41
- 交易量
- 6.298 K
- 日变化
- -1.20%
- 月变化
- -12.23%
- 6个月变化
- 117.11%
- 年变化
- 258.70%
